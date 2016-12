Afscheid van chauffeur truck aanslag Berlijn

BANIE - Honderden mensen hebben vrijdag de begrafenis bijgewoond van de Poolse vrachtwagenchauffeur Lukasz Urban, een van de twaalf omgekomen slachtoffers van de bloedige aanslag 19 december op een kerstmarkt in het centrum van Berlijn. De aanslag, gepleegd met Urbans truck, is in het Midden-Oosten opgeëist door de terreurgroep Islamitische Staat.

Door ANP - 30-12-2016, 17:51 (Update 30-12-2016, 17:51)

Lukasz werd 37 jaar oud en laat zijn vrouw en zeventienjarige zoon na. Hij is op kosten van de staat begraven in zijn dorp, Banie, niet ver van de Duitse grens. Onder de aanwezigen was de Poolse president Andrzej Duda. Op het middaguur stopten in heel Polen vrachtauto's en die toeterden om Urban te gedenken. Tal van trucks trokken naar Banie.

Urban werd dood gevonden in zijn truck, nadat die door de Tunesische kaper Anis Amri in een menigte was gereden. Daarbij werden elf mensen gedood. Er waren aanwijzingen dat de chauffeur zich verzette tegen de kaper en daarbij werd doodgeschoten.

Een Britse vrachtrijder heeft inmiddels al meer dan 200.000 euro ingezameld voor de weduwe Zuzanna Urban en zoon Adam. Poolse vrachtwagenchauffeurs zijn ook een inzamelingsactie begonnen.