Meisjes dood gevonden na brand in Soumagne

ANP Meisjes dood gevonden na brand bij Luik

SOUMAGNE - Na een brand in een woning in het Belgische Soumagne zijn de stoffelijke resten van twee meisjes gevonden. De brand was niet de doodsoorzaak, aldus justitie in Luik, die denkt dat de brand is aangestoken.

Door ANP - 30-12-2016, 12:43 (Update 30-12-2016, 13:17)

De brand is vrijdagmorgen uitgebroken ten zuiden van het dorp Soumagne in de provincie Luik.

De krant La Dernière Heure meldde dat de meisjes acht en elf jaar oud waren. De vader is zwaar gewond naar een ziekenhuis overgebracht. De moeder is vooralsnog spoorloos.