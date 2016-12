Wapenstilstand Syrië alweer geschonden

ANP Wapenstilstand Syrië alweer geschonden

BEIROET/DAMASCUS - Niet lang nadat het staakt-het-vuren in Syrië is ingegaan zijn er alweer meldingen van gevechten. Een clash tussen rebellen en Syrische regeringstroepen in en nabij de provincie Hama zorgt ervoor dat binnen twee uur nadat de wapenstilstand was ingegaan deze alweer geschonden is.

Door ANP - 30-12-2016, 3:29 (Update 30-12-2016, 3:29)

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat rebellen het bestand schonden en een plek in de provincie overnamen. Een woordvoerder van de Jaish al-Nasr rebellen stelde juist dat de regering het bestand schond door beschietingen in dorpen in de aan Hama grenzende provincie Idlib.

Vlak voor het ingaan van het staakt-het-vuren in Syrië zijn bij luchtaanvallen in de buurt van de hoofdstad Damascus minstens 22 mensen omgekomen. Daarbij zijn volgens het Syrische observatorium dertien burgers omgekomen, waaronder meerdere kinderen.

Donderdagavond om 23.00 uur (Nederlandse tijd) is in Syrië een landelijke wapenstilstand ingegaan.