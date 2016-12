'VS straffen Russen met uitzetten diplomaten'

WASHINGTON - De Verenigde Staten hebben donderdag 35 Russische diplomaten te kennen gegeven dat ze binnen 72 uur het land uit moeten zijn. Dat kondigde een anonieme Amerikaanse functionaris donderdag aan. Volgens hem worden ook twee Russische centra gesloten die volgens de Amerikaanse regering worden gebruikt ,,voor inlichtingendoeleinden''. Vanaf vrijdagmiddag mag daar geen Rus meer naar binnen.

Door ANP - 29-12-2016, 20:24 (Update 29-12-2016, 20:24)

De maatregelen zijn een reactie op Russische pesterijen tegen Amerikaanse diplomaten in Moskou, zei de bron. Daarnaast zouden de diplomaten die worden uitgezet zich hebben gedragen op een ,,manier die niet hoort bij de diplomatieke praktijk''.

Het was niet direct duidelijk of dit de straf is die de Amerikaanse president Barack Obama Rusland onlangs in het vooruitzicht stelde vanwege de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.