Erdogan: NAVO laat Turkije in de steek

ANKARA - De NAVO-bondgenoten laten Turkije in zijn strijd tegen Islamitische Staat in het noorden van Syrië in de steek, heeft de Turkse president Erdogan gezegd. In de strijd om de stad al-Bab hebben NAVO-lidstaten noch andere bondgenoten uit de regio ook maar ,,het kleinste beetje ondersteuning'' gegeven, zei hij volgens het staatspersbureau Anadolu.

Door ANP - 29-12-2016, 13:39 (Update 29-12-2016, 13:39)

Erdogan verweet ,,vooral Amerika'' niet Turkije te steunen, maar organisaties die in de regio ,,onschuldige mensen vermoorden''. De Turkse president waarschuwde dat de terreurgroepen zich ooit zullen keren tegen de landen die hen nu helpen.

De VS wezen woensdag de aantijging van Erdogan, dat zij IS ondersteunen of wapens leveren aan de door Turkije bestreden Koerdische militie in Syrië, fel van de hand.