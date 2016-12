Drie Duitsers dood door brand op jacht

ANP Drie Duitsers dood door brand op jacht

LOANO - Drie Duitsers zijn om het leven gekomen doordat brand uitbrak op het jacht waarop zij zaten in de haven van het Italiaanse Loano. Een vierde opvarende kon op tijd vanaf het vaartuig in het water springen.

Door ANP - 29-12-2016, 12:21 (Update 29-12-2016, 12:21)

Het incident in de plaats in het noordwesten van Italië was donderdagochtend vroeg. De slachtoffers zijn twee mannen en een vrouw. Volgens Duitse media versperde het vuur hun de weg naar buiten en konden zij niet meer wegkomen. De oorzaak van de brand is niet bekend.