Politie Keulen belooft veilige jaarwisseling

KEULEN - De politiepresident van Keulen, Jürgen Mathies, verzekert feestvierders dat het met oud en nieuw veilig is in zijn stad. ,,Ik beloof dat je je uitermate veilig voelt in de omgeving van de Dom", aldus de politiechef van Keulen donderdag in de Kölner Stadt-Anzeiger.

Door ANP - 29-12-2016, 4:00 (Update 29-12-2016, 4:00)

Mathies zei in de lokale krant van Keulen dat veiligheid van de feestvierders de hoogste prioriteit heeft voor de politie. Met de jaarwisseling zijn 1500 politieagenten op de been in Keulen. Ook zal de federale politie paraat staan om met een helikopter verdachte personen te volgen.

Vorig jaar liep de viering op het plein bij de Dom van Keulen volledig uit de hand en kwamen bij de politie honderden aangiften binnen van vrouwen die waren aangevallen, beroofd en seksueel geïntimideerd.