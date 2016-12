Canadese man redt zijn hond van poema

CALGARY - Een Canadese man heeft op heldhaftige wijze een aanval van een poema op zijn hond afgeslagen. Hij stompte het beest in zijn gezicht, waarnaar de poema de hond losliet. Dat zei de Royal Canadian Mounted Police (RCMP) woensdag.

Door ANP - 29-12-2016, 2:20 (Update 29-12-2016, 2:20)

De man was onderweg van zijn woonplaats Red Deer naar Grand Prairie, een autorit van 600 kilometer. Tijdens een pauze liet hij zijn hond los. Even later hoorde hij zijn husky janken van de pijn en zag hij de poema die op de hond was gesprongen. ,,Ik kon niet meteen zien wat het was, rende er direct naartoe en sloeg op wat ik dacht dat zijn kop was. Toen het beest terugdeinsde zag ik pas dat het een poema was", zei de geschrokken man.

Hij hield de poema op afstand terwijl hij zijn gewonde husky in veiligheid bracht. De politie arriveerde tien minuten later. Na overleg met specialisten besloot de politie de poema af te schieten om herhaling van de aanval op een andere hond of mens te voorkomen.