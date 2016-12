Cyberaanval op OVSE

ANP Cyberaanval op OVSE

WENEN - De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa is doelwit geweest van een cyberaanval. Die werd in november ontdekt. ,,De systemen zijn nu veilig. We kregen nieuwe beveiligingssystemen en wachtwoorden'', zei een woordvoerster woensdag. Het is niet bekend of de aanval is geslaagd.

Door ANP - 28-12-2016, 14:11 (Update 28-12-2016, 14:11)

De OVSE zegt niet wie achter de aanval zit. Volgens de Franse krant Le Monde was die het werk van de Russische hackersgroep APT28, die ook wel Pawn Storm, Sofacy en Fancy Bear wordt genoemd. Die schimmige groep zou ook achter de aanval op de Amerikaanse Democratische Partij zitten.

De OVSE is onder meer actief in Oekraïne. De organisatie houdt daar de wapenstilstand in het oosten van het land in de gaten. Pro-Russische rebellen strijden er tegen de centrale regering. De OVSE-missie was ook betrokken bij de eerste hulpverlening na de ramp met vlucht MH17. De organisatie was verder actief op de Krim, het schiereiland dat werd geannexeerd door Rusland.