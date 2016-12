Buren bezorgd over invloed IS in Afghanistan

MOSKOU - Rusland, China en Pakistan hebben dinsdag gewaarschuwd voor toenemende invloed van Islamitische Staat in Afghanistan. Daarnaast zeggen de landen dat de veiligheidssituatie verslechtert in het land waar de regering in een oorlog is verwikkeld met extremistische groeperingen als de Taliban en al-Qaeda.

Door ANP - 27-12-2016, 17:10 (Update 27-12-2016, 17:10)

Afgevaardigden van de drie landen waren voor gesprekken bijeen in Moskou. Ze hebben afgesproken de Afghaanse regering uit te nodigen voor toekomstig overleg, zo meldt het Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken. ,,De drie landen delen hun zorgen over de groeiende activiteit van extremistische groepen in het land, waaronder de Afghaanse tak van IS'', zei een Russische woordvoerder na afloop.

Het Russische ministerie liet bovendien weten dat de landen enkele personen van de zwarte lijst met sancties willen halen om zo een vreedzame dialoog tussen de regering in de Afghaanse hoofdstad Kabul en de Taliban mogelijk te maken.