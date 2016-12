President Roemenië wijst kandidaat-premier af

BOEKAREST - De Roemeense president Klaus Iohannis gaat niet akkoord met de benoeming van Sevil Shhaideh tot premier. De sociaaldemocratische partij PSD had haar kandidaat gesteld voor het premierschap. Iohannis riep de PSD dinsdag op een nieuwe kandidaat naar voren te schuiven.

Door ANP - 27-12-2016, 12:08 (Update 27-12-2016, 12:08)

Eerder deze maand won de PSD de parlementsverkiezingen in het Oost-Europese land. Voor het vormen van een regering zijn de sociaaldemocraten in zee gegaan met de links-liberale partij ALDE. Het is niet bekend waarom Iohannis Shhaideh niet als premier wil.

De PSD kon haar voorzitter en de voormalig vicepremier Liviu Dragnea niet voordragen voor het premierschap, omdat hij eerder dit jaar is veroordeeld voor manipulatie van een referendum. De keuze viel daarom op de moslima Sevil Shhaideh.