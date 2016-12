'Kerstmis is bevangen door materialisme'

VATICAANSTAD - Paus Franciscus vindt dat Kerstmis tegenwoordig bevangen is door verblindende materialisme dat velen blindt maakt voor de behoeften van de armen in de wereld. Dat zei hij zaterdag tijdens de kerstdienst op kerstavond.

Door ANP - 25-12-2016, 3:22 (Update 25-12-2016, 3:22)

,,Het materialistische denken plaatst God in de schaduw en maakt velen blind voor de behoeften van de hongerigen. migranten en oorlogslachtoffers", zo sprak Franciscus in de Sint-Pietersbasiliek. Tijdens de sobere maar vrolijke dienst zei de paus ten overstaande van tienduizend toehoorders waaronder veel kardinalen en bisschoppen dat mensen in de rijke wereld eraan herinnerd moeten worden dat de boodschap van Christus bescheidenheid, eenvoud en wonderlijk is.

Zondag spreekt Franciscus op eerste kerstdag het tweejaarlijkse 'Urbi et Orbi' uit vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek.