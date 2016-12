Harde wind legt kabelbaan in Alpen lam

BREUIL-CERVINIA - Door harde wind in de bergen aan de Italiaans-Zwitserse grens is zaterdag een kabelbaan met naar schatting 130 skiërs in liftcabines vastgelopen. De cabines hangen aan de kabelbaan in het dal van de Aosta in het populaire Italiaanse skigebied van Breuil-Cervina.

24-12-2016

De autoriteiten hebben reddingswerkers naar de circa 25 cabines gestuurd, melden Italiaanse media. Zij berichtten dat niemand gevaar loopt, maar de toeristen kunnen slechts met grote moeite ,,en met acrobatische toeren'' uit de cabineliften worden gehaald. Dat is tot dusverre met ongeveer de helft van de op kerstavond opgesloten skiërs gelukt.