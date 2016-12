'Terreurverdachte' broers Oberhausen vrij

ANP 'Terreurverdachte' broers Oberhausen vrij

ESSEN - Twee broers die in Duisburg werden opgepakt, omdat ze een mogelijk een aanslag op een winkelcentrum in Oberhausen voorbereidden, zijn weer vrijgelaten. De politie in het West-Duitse Essen maakte zaterdag bekend dat er geen enkele aanwijzing is dat de broers van 28 en 31 jaar oud, beiden afkomstig uit Kosovo, inderdaad terroristische activiteiten ontplooiden en een concreet gevaar vormen.

Door ANP - 24-12-2016, 19:26 (Update 24-12-2016, 19:26)

Ze werden vrijdag op aandringen van een veiligheidsdienst gearresteerd. Ze werden ervan verdacht een aanslag te beramen op een van de grootste winkelcentra van Duitsland, het Centro in Oberhausen. Er is ondanks grondig speurwerk niets gevonden dat de verdenking onderbouwt, maar de politie reageert met het oog op de veiligheid liever vijf keer te veel, dan een keer te weinig, aldus een politiewoordvoerder.