ANP Inzameling voor Poolse vrachtwagenchauffeur

WARSCHAU/BERLIJN - Een inzamelingsactie voor de familie van de bij de terreuraanslag in Berlijn omgekomen Poolse vrachtwagenchauffeur Lukas Urban (37) heeft al ruim 162.000 euro opgeleverd.

Door ANP - 24-12-2016, 18:09 (Update 24-12-2016, 18:09)

Aangenomen wordt dat Urban heeft geprobeerd te verhinderen dat de Tunesische terrorist Anis Amri maandag met de vrachtwagen op het publiek van een kerstmarkt in het centrum van Berlijn inreed. Volgens bronnen van de krant Bild is de chauffeur gestoken toen hij het stuur probeerde te grijpen terwijl Amri reed. Die was voortvluchtig en is vrijdag bij Milaan gedood door de Italiaanse politie.

De inzamelingsactie is dinsdag begonnen door een Britse collega van Lukasz, Dave Duncan.