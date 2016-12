Dader sabotage centrale Doel onvindbaar

ANTWERPEN - Het onderzoek naar sabotage in de Belgische kerncentrale Doel 4, net over de Nederlandse grens bij Antwerpen, is bijna afgerond maar een dader is nog niet gevonden. Volgens Belgische media heeft de eigenaar, energiebedrijf Engie Electrabel, justitie in Brussel gevraagd langer door te zoeken.

Door ANP - 24-12-2016, 12:34 (Update 24-12-2016, 12:34)

De turbine van de centrale raakte in augustus 2014 zwaar beschadigd door een olielek. In iets meer dan een half uur liep 65.000 liter olie weg. De centrale werd stilgelegd en de kosten van reparatie bedroegen meer dan 100 miljoen euro.

Van begin af aan werd gedacht aan sabotage en mogelijk een terreurdaad. Engie Electrabel wil meer onderzoek om er zeker van te zijn dat alle informatie is nagetrokken, aldus de Gazet van Antwerpen zaterdag.