Bejaarde Britse valt van cruiseschip

NEW YORK - Een 74-jarige Britse passagiere van het cruiseschip Queen Mary 2 is waarschijnlijk op de Atlantische Oceaan van boord gevallen en wordt vermist. Scheepvaartbedrijf Cunard Cruises liet zaterdag in Britse media weten dat de zoektocht naar de vrouw is gestaakt.

Door ANP - 24-12-2016, 11:03 (Update 24-12-2016, 11:03)

De vrouw verdween vrijdagochtend vroeg, minder dan een dag nadat het schip uit New York was vertrokken voor een twaalfdaagse cruise langs de Caraïben. Nadat alarm werd geslagen rukte de Amerikaanse kustwacht onder andere met een vliegtuig en een helikopter uit om naar de vrouw te zoeken. Het cruiseschip keerde om om mee te helpen. de vrouw werd niet gevonden.

Het schip ligt inmiddels weer op de oude koers richting Sint Maarten.