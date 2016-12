Astronaut Sellers overleden

LONDEN - De van oorsprong Britse astronaut Piers Sellers, die ander andere drie ruimtevluchten voor de Amerikaanse NASA maakte, is vrijdag op 61-jarige leeftijd in de Amerikaanse stad Houston overleden. Dat meldden Britse en Amerikaanse media zaterdag.

Door ANP - 24-12-2016, 10:43 (Update 24-12-2016, 10:43)

Sellers overleed aan alvleesklierkanker, een ziekte die hij vorig jaar publiek bekendmaakte in een column in The New York Times. Behalve astronaut was Sellers een wetenschapper die zich bezighield met de opwarming van de aarde.

Voordat hij astronaut werd, onderzocht hij bij de ruimtevaartorganisatie NASA tussen 1982 en 1996 klimaatproblemen. Omdat alleen Amerikanen als astronaut voor de NASA de ruimte in mogen, liet hij zich in 1991 tot Amerikaan naturaliseren, hoewel hij ook zijn Britse paspoort behield. Sellers verbleef tussen 2002 en 2010 bij elkaar 35 dagen in de ruimte en maakte in die tijd zes ruimtewandelingen.