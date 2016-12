Berlijn onderzoekt lekken na aanslag

BERLIJN - De autoriteiten in Berlijn onderzoeken het lekken van geheime informatie uit het onderzoek naar de aanslag in Berlijn. ,,Voor ons is het ergerlijk dat informatie onder meer vanuit de veiligheidsdiensten open en bloot in de media komt'', zei stadsbestuurder Andreas Geisel vrijdag. ,,Ik betreur dat en kan melden dat we een onderzoek zijn begonnen om het schenden van de geheimhoudingsplicht te beperken en op te helderen'', zo citeerde de Berliner Zeitung hem.

Door ANP - 23-12-2016, 13:44 (Update 23-12-2016, 13:44)

Ook de media zelf zou terughoudendheid passen, vindt Geisel. Zij moeten zich ervan bewust zijn dat ze het onderzoek kunnen beïnvloeden door informatie naar buiten te brengen.

De afgelopen dagen brachten Duitse media voortdurend informatie uit anonieme bronnen naar buiten over de stand van het onderzoek. De autoriteiten waren juist terughoudend en beperkten de informatievoorziening vooral tot enkele persconferenties.