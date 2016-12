'Amri reisde via Frankrijk naar Italië'

ANP 'Amri reisde via Frankrijk naar Italië'

MILAAN - Terreurverdachte Anis Amri heeft zich na de aanslagen in Berlijn in meerdere landen opgehouden. De meest gezochte man van Europa reisde volgens de Italiaanse politie vermoedelijk per trein via het Franse Chambéry naar de Italiaanse stad Turijn, bericht persbureau ANSA vrijdag.

Door ANP - 23-12-2016, 12:46 (Update 23-12-2016, 14:24)

De terreurverdachte zou in Turijn de trein hebben genomen naar de Noord-Italiaanse stad Milaan. Zijn vluchtpoging eindigde enkele uren later, toen hij vlakbij een treinstation in voorstad Sesto San Giovanni verwikkeld raakte in een vuurgevecht met de politie.

Een Italiaanse justitiebron zei tegen Reuters dat een treinkaartje is gevonden op het lichaam van Amri. Daaruit bleek dat hij met een hogesnelheidstrein vanuit Frankrijk naar Italië is gereisd. De 24-jarige Tunesiër zou vervolgens zijn overgestapt op een regionale trein naar een voorstad van Milaan.

Ophef

Volgens de bron had de politie een tip ontvangen dat de terreurverdachte in het gebied was. Daarop zouden extra patrouilles naar hem op zoek zijn gegaan. De politiechef van Milaan sprak dat vrijdag tegen. ,,We hadden geen inlichtingen dat hij in Milaan kon zijn'', zei Antonio de Iesu op een persconferentie.

Dat de terreurverdachte zeker twee landsgrenzen kon passeren, leidde tot ophef onder eurosceptische politici. ,,Het is symptomatisch voor de totale veiligheidscatastrofe die het Schengenakkoord is'', concludeerde Marine le Pen van het Franse Front National (FN).

Nigel Farage

Ook de Brit Nigel Farage had felle kritiek op het vrije reizen in delen van Europa. ,,Als de neergeschoten man in Milaan de moordenaar uit Berlijn is, dan is bewezen dat het Schengengebied een risico vormt voor de veiligheid van de bevolking'', stelde de politicus.