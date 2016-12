Verdachte aanslag Berlijn gedood in Milaan

MILAAN - De Tunesiër die hoogstwaarschijnlijk de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn pleegde, is doodgeschoten in Milaan. Dat bevestigde de Italiaanse minister Marco Minniti (Binnenlandse Zaken) vrijdag op een persconferentie.

23-12-2016

De terreurverdachte was volgens Italiaanse media 's nachts buiten een treinstation staande gehouden door de politie. Toen de man om zijn legitimatie werd gevraagd, zou hij direct het vuur hebben geopend. Bij het vuurgevecht dat volgde, raakte een agent gewond en kwam de verdachte om het leven.

De Italiaanse politie was volgens de eerste berichten niet gericht op zoek naar de Tunesiër. Hij zou bij een routinecontrole zijn aangesproken. Volgens een politiebron blijkt uit de afgenomen vingerafdrukken dat het inderdaad gaat om Anis Amri.

Treinkaartje

Uit een treinkaartje dat naderhand werd aangetroffen op het lichaam van de man, blijkt volgens regionale media dat hij 's nachts om 01.00 uur per trein was aangekomen in de stad. Zo'n twee uur later vond de fatale confrontatie met de politie plaats. De verdachte zou via Frankrijk naar Italië zijn gereisd.

De Europese veiligheidsdiensten zijn al dagen op zoek naar Amri, die maandag volgens de Duitse autoriteiten met een vrachtwagen inreed op een kerstmarkt in Berlijn. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven. Op en in de truck werden vingerafdrukken en een persoonlijk document van de Tunesiër aangetroffen. De Italiaanse politie zoekt nog uit of het vuurwapen dat de man in Italië gebruikte, ook het wapen was waarmee hij in Berlijn de truck kaapte.