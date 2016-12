Tunesië grootste leverancier IS

TUNIS - Tunesië is het enige succesverhaal van de Arabische Lente, maar tegelijkertijd hofleverancier van buitenlandse strijders voor Islamitische Staat (IS). De ineenstorting van de dictatuur zes jaar geleden gaf de extremisten de ruimte om zichzelf te organiseren. Nu zaaien zij dood en verderf in Europa.

Door onze correspondent - 23-12-2016, 7:00 (Update 23-12-2016, 7:00)

Het brein achter het bloedbad bij Charlie Hebdo in Parijs was een Tunesiër. Net als Anis Amri, de hoofdverdachte van de aanslag deze week op een kerstmarkt in Berlijn. Op het eerste gezicht vreemd: Tunesië is...