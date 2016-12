Duitsers verdoezelen eigen falen

BERLIJN - Na de aanslag in Berlijn verdoezelt de Duitse regering haar eigen falen. De voortvluchtige terreurverdachte, een criminele, uitgeprocedeerde asielzoeker, was allang in het vizier van de autoriteiten.

Door Rob Savelberg - 23-12-2016, 7:00 (Update 23-12-2016, 7:00)

Gisteren ging de kerstmarkt aan de Kurfürstendamm weer open na de bloedige aanslag van maandag, maar wel zwaar beveiligd. De kraamhouders hielden eerst een korte bijeenkomst in de Gedächtniskirche naast de markt. Uit piëteit met de slachtoffers was de markt soberder dan anders. De feestverlichting was minder, en er klonk geen feestmuziek.

Tranen

De houders...