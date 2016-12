Trump wil nucleair arsenaal sterk uitbreiden

WASHINGTON - Donald Trump wil als president het Amerikaanse kernwapenarsenaal ,,flink uitbreiden en versterken''. Dat is volgens hem nodig ,,totdat de wereld bij zinnen komt over kernwapens''. Hoe hij dat precies bedoelde, legde hij niet uit. Zoals gebruikelijk kondigde Trump zijn idee eerst aan in een tweet.

Door ANP - 22-12-2016, 18:27 (Update 22-12-2016, 19:31)

Amerika heeft al de grootste voorraad kernwapens ter wereld. Het voornaamste doel was tijdens de Koude Oorlog afschrikking tegen de Sovjet-Unie, die er ook duizenden bouwde.

Als Trump zijn voornemen uitvoert, zou dat een breuk betekenen met het beleid van de afgelopen tientallen jaren. Trumps voorganger Ronald Reagan stelde in 1982 voor het aantal kernwapens juist gestaag te verminderen, om de wapenwedloop met de toenmalige Sovjet-Unie te stoppen. Negen jaar later tekenden de VS en Rusland er voor het eerst een verdrag over, het Strategic Arms Reduction Treaty (START).

Verdrag

Vertrekkend president Obama en zijn toenmalige Russische ambtgenoot Medvedev tekenden in 2010 in Praag een nieuw verdrag om het aantal operationele kernwapens en het aantal lanceerinstallaties verder te verminderen. Beide landen hebben afgesproken om aan het einde van de looptijd, in 2020, nog maximaal 1550 inzetbare kernkoppen te hebben. Dat zijn er nog altijd ruimschoots voldoende om de wereld te vernietigen.

Andere landen die kernwapens bezitten zijn China, Frankrijk, Groot-Brittannië, India, Pakistan, Noord-Korea en hoogstwaarschijnlijk Israël.