ANP Amerikaanse agenten beschoten in auto

ST. LOUIS - Een Amerikaanse agent is zondag (lokale tijd) in de stad St. Louis plots in zijn gezicht geschoten terwijl hij in een politiewagen zat. De man is volgens de politie in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis.

Door ANP - 21-11-2016, 5:41 (Update 21-11-2016, 5:41)

De aanval in Missouri volgde op een vergelijkbare schietpartij in San Antonio (Texas), enkele uren eerder. Daar werd een 50-jarige politieman door zijn hoofd geschoten terwijl hij in zijn auto een bon zat uit te schrijven voor een verkeersovertreding. De agent overleefde het niet.

De schietpartijen vertonen de nodige overeenkomsten. In beide gevallen parkeerden de schutters hun auto naast het politievoertuig, waarna ze het vuur openden en wegreden. De daders zijn nog spoorloos.