China: geen ruimte voor onafhankelijk Hongkong

ANP China: geen ruimte voor onafhankelijk Hongkong

LIMA - De Chinese president Xi Jinping heeft de hoogste bestuurder van Hongkong duidelijk gemaakt dat er ,,geen enkele ruimte is'' voor de onafhankelijkheid van het gebiedsdeel. Dat zei het hoofd van de regering in Hongkong, Leung Chun-Ying, na een gesprek met Xi in Peru.

Door ANP - 21-11-2016, 4:31 (Update 21-11-2016, 4:31)

De leiders spraken elkaar tijdens een top van de Aziatisch-Pacifische Economische Gemeenschap (APEC) in Peru. Xi riep de leider van Hongkong volgens staatspersbureau Xinhua op te waken over de sociale en politieke stabiliteit in de voormalige Britse kroonkolonie.

Xi zei vorige week al dat nooit zal worden toegestaan dat een gebiedsdeel zich losmaakt van China. Hij heeft Leung en zijn regering ondersteuning aangeboden. In Hongkong is de afgelopen jaren herhaaldelijk gedemonstreerd tegen de bemoeienis van Peking met het bestuur van het autonome gebiedsdeel.