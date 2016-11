Merkel bevestigt ambitie voor vierde termijn

ANP Merkel bevestigt ambitie voor vierde termijn

BERLIJN - Bondskanselier Angela Merkel heeft zondagavond op een persconferentie bevestigd dat ze de Duitse regering wil blijven leiden en leider wil blijven van de christendemocratische CDU. Merkel liet weten dat ze heel lang heeft nagedacht, voordat ze een besluit nam.

Door ANP - 20-11-2016, 19:27 (Update 20-11-2016, 19:37)

Merkel is al bondskanselier sinds 22 november 2005 en leidt de CDU sinds 2000. Volgens Merkel wordt de stembusgang van 2017 de moeilijkste sinds de hereniging van Duitsland in 1990. Ze zei dat rekening moet worden gehouden met uitdagingen van links en rechts en met de grote tegenstellingen in de maatschappij. ,,Ook Europees en internationaal worden onze waarden en onze manier van leven betwist'', aldus de bondskanselier. De 62-jarige Merkel liet weten dat ze de samenleving bij elkaar wil houden en dat moet worden voorkomen dat haat wordt gevoed.

Als Merkel zoals verwacht op het congres in Essen weer tot leider wordt gekozen, maakt ze kans op een vierde termijn als bondskanselier van Duitsland.