Mattis en Romney kansrijk voor ministerspost

ANP Mattis en Romney kansrijk voor ministerspost

WASHINGTON - De gekozen Amerikaanse president Donald Trump heeft marinegeneraal buiten dienst James Mattis (66) zondag een sterke kandidaat voor de post van minister van Defensie genoemd. Trump zei dat Mattis tijdens een gesprek een hele sterke indruk op hem maakte.

Door ANP - 20-11-2016, 17:54 (Update 20-11-2016, 17:57)

Trump liet weten dat hij mogelijk zondag enkele benoemingen voor belangrijke posities bekendmaakt. Hij heeft zondag overleg met enkele kandidaten voor topfuncties. Zo heeft hij onder meer een ontmoeting met investeerder Wilbur Ross. Die zou in beeld zijn als minister van Handel.

Ook staat een gesprek met oud-burgemeester van New York Rudy Giuliani op het programma. Die zou kanshebber zijn voor het ambt van minister van Buitenlandse Zaken. Ook Mitt Romney is in beeld voor die post. Aankomend vicepresident Mike Pence heeft dat zondag bevestigd.

Trump en Romney hebben hun ruzie zaterdag bijgelegd. Ze hadden bij de privégolfbaan van Trump in New Jersey een 'diepgaand' (Romney) gesprek, dat volgens Trump ,,geweldig ging''. Tijdens de campagnes had Romney nog gezegd dat Trump op buitenlands terrein ,,niet erg snugger'' was en gevaarlijk zou zijn als president. Trump had op zijn beurt Romney beschimpt omdat hij in 2012 niet kon winnen van Barack Obama.