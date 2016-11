Mexico wil met Trump praten over NAFTA

ANP Mexico wil met Trump praten over NAFTA

LIMA - Mexico is bereid om met de aankomende Amerikaanse president Donald Trump te praten over aanpassingen van het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsakkoord (NAFTA). Dat heeft de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto dit weekend gezegd op een economische top in de Peruaanse hoofdstad Lima.

Door ANP - 20-11-2016, 14:41 (Update 20-11-2016, 14:41)

De bewindsman benadrukte dat Mexico wat betreft handelsrelaties de dialoog zoekt met de Verenigde Staten, na alles wat Trump in zijn verkiezingscampagne over Mexico en NAFTA heeft gezegd. Nieto sprak daarbij nadrukkelijk over ,,moderniseren'' van het NAFTA-akkoord tussen Mexico, de VS en Canada dat al sinds 1994 in werking is. De Mexicaanse economie leunt voor een belangrijk deel op de handel met de VS.

De protectionist Trump heeft in zijn campagne vrijhandelsakkoorden als NAFTA herhaaldelijk afgekraakt als duistere afspraken die de VS geld en banen kosten. Trump zei daarom van NAFTA af te willen. Ook heeft de Republikein Mexicanen en Mexico herhaaldelijk grof beledigd. Zo heeft hij gezegd dat hij talrijke Mexicanen uit de VS zal zetten en de grens met een muur zal dichtmetselen.