ANP Trump en Romney leggen ruzie bij

BEDMINSTER - Aankomend Amerikaans president Donald Trump en Mitt Romney hebben hun ruzie zaterdag bijgelegd. Ze hadden de bij de privégolfbaan van Trump in New Jersey een 'diepgaand' (Romney) gesprek, dat volgens Trump ,,geweldig ging''. Tijdens de campagnes had Romney nog gezegd dat Trump op buitenlands terrein ,,niet erg snugger'' was en gevaarlijk zou zijn als president. Trump had op zijn beurt Romney beschimpt omdat hij in 2012 niet kon winnen van Barack Obama.

Door ANP - 19-11-2016, 21:48 (Update 19-11-2016, 21:48)

Het gesprek tussen de twee leidde tot speculaties over een rol van Romney in de regering van Trump, mogelijk als minister van Buitenlandse Zaken. Anderen die voor deze functie worden genoemd zijn oud-burgemeester van New York Rudy Giuliani, voormalig VN-ambassadeur John Bolton en senator Bob Corker.

Een vertrouweling van Romney noemde het ,,onwaarschijnlijk'' dat Romney minister van Buitenlandse Zaken wordt. Het gesprek van zaterdag diende meer om ,,het keurmerk van vertrouwen te geven aan Republikeinen die niet weten of zij Trump wel of niet moeten steunen'', zei hij.