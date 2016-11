Ziekenhuizen in oosten Aleppo buiten bedrijf

BEIRUT - Ten gevolge van de aanhoudende bombardementen zijn nu alle ziekenhuizen in het oosten van Aleppo, waar Syrische rebellen nog altijd de dienst uitmaken, buiten bedrijf. Dat heeft de directie van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO bekendgemaakt. Door de vernieling van de infrastructuur van de zwaar belegerde stadswijken en het gebrek aan hulpmiddelen is het onmogelijk geworden gewonden en zieken medisch te verzorgen.

19-11-2016

Volgens het Observatorium voor Mensenrechten, gevestigd in Londen, gebeurt dat op sommige plaatsen echter nog steeds, hoewel een groeiend aantal inwoners bang is zich te melden voor behandeling. Veel luchtaanvallen leken gericht op burgerdoelen, waaronder hospitalen. Het leger van president Assad en bondgenoot Rusland ontkennen die beschuldigingen.

De hulporganisatie Artsen zonder Grenzen liet zaterdag weten dat het enige gespecialiseerde kinderziekenhuis in de buurt voor de tweede keer in enkele dagen is getroffen. Bommen legden drie verdiepingen in puin. Ook drie andere zorginstellingen waar artsen de klok rond werkten, werden onder vuur genomen met slachtoffers onder staf en patiënten als resultaat. Tot overmaat van ramp werden twee cruciale voorzieningen waar chirurgen nog konden opereren platgelegd.

,,De schade is enorm'', zei Teresa Sancristoval namens AzG. ,,Dit is een zwarte dag voor Oost-Aleppo. Hele ziekenhuizen zijn met de grond gelijk gemaakt. Generatoren, eerstehulpposten, verpleegzalen; allemaal kapot waardoor de medische dienstverlening moest worden gestaakt.''