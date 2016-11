Rasmussen wil Deense regering versterken

ANP Rasmussen wil Deense regering versterken

KOPENHAGEN - De Deense premier Lars Løkke Rasmussen heeft twee geestverwante partijen uitgenodigd zijn regering te komen versterken. Dat deed hij vooruitlopend op onderhandelingen over hervormingen. Die zouden zomaar kunnen uitdraaien op vervroegde verkiezingen.

Door ANP - 19-11-2016, 13:08 (Update 19-11-2016, 13:08)

Rasmussen leidt sinds vorig jaar een minderheidskabinet nadat een coalitievorming was mislukt. Zijn liberale partij Venstre heeft in het parlement slechts 34 van de 179 zetels. Voor politieke besluitvorming is het voortdurend zoeken naar gedoogsteun. Die werd bij aanvang slechts beloofd door de radicaal-rechtse Volkspartij.

,,Naar mijn overtuiging is het een goede zaak de liberale Alliantie en de Conservatieven te vragen toe te treden tot onze regering'', zei Rasmussen zaterdag tijdens het jaarlijkse partijcongres. De Deense regering bereikte vrijdag ten langen leste overeenstemming over de begroting van 2017, maar er wachten nog zware onderhandelingen over brede financiële ombuigingen voor de komende tien jaar.

Een groot struikelblok is de eis van de Alliantie het belastingtarief voor de topinkomens met 5 procent te verminderen. De partij heeft gedreigd het kabinet te laten vallen als deze wens niet wordt ingewilligd. Maar ook als ze als regeringsdeelnemer zou inbinden dan nog lijkt een meerderheid voor belastingverlaging voor de best betaalden moeilijk te vinden. De nieuwe coalitiebesprekingen beginnen maandag.