Duits bezwaar tegen wapenleveranties Turkije

ANP Duits bezwaar tegen wapenleveranties Turkije

ISTANBUL - Duitsland moet niet langer wapens leveren aan NAVO-partner Turkije. Dat heeft Jürgen Trittin zaterdag in Istanbul gezegd tijdens het jaarlijkse parlementaire congres van de militaire verdragsorganisatie. De buitenlandspecialist van de Groenen wil niet dat het Turkse leger nog materiaal krijgt dat ,,in de strijd tegen eigen bevolkingsgroepen'' kan worden ingezet.

Door ANP - 19-11-2016, 11:26 (Update 19-11-2016, 11:26)

,,Het grondbeginsel dat er geen oorlogstuig mag worden geleverd in conflict- en spanningsgebieden, moet ook binnen de NAVO gelden'', aldus Trittin. ,,We zijn nu geconfronteerd met een bondgenoot die drukdoende is de elementaire rechten van de democratie af te breken.''