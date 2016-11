Trump schikt in onderwijsfraude

NEW YORK - Donald Trump heeft een schikking getroffen van 25 miljoen dollar (23,5 miljoen euro) inzake de fraude bij zijn Trump University. Dat heeft heeft de procureur-generaal in New York vrijdag gezegd. Daarmee is de dreigende rechtszaak van de baan.

De procureur wilde de komende president van de Verenigde Staten in een strafzaak voor de rechter brengen. Trump was aangeklaagd door studenten van de opleiding die 35.500 dollar neertelden om seminars over vastgoed bij te wonen, maar de opleiding bleek helemaal niet geaccrediteerd. Trump heeft zijn betrokkenheid overigens altijd ontkend. De verantwoordelijkheid voor de gang van zaken bij de Trump University zou hij aan anderen hebben gedelegeerd.

Volgens de procureur hadden in het hele land meer dan 5000 studenten geld ingelegd, tot een totaal van 40 miljoen dollar. De zaak dateert al van enige tijd geleden, maar werd actueel gedurende Trumps campagne. Een rechter, wiens ouders uit Mexico kwamen, drong tijdens de behandeling van twee gevallen aan op een schikking. Daarop zei Trump dat de rechter wel partijdig moest zijn vanwege zijn eigen opmerkingen over het bouwen van een muur tussen de VS en Mexico.