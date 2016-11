430 miljoen voor 'bouwval' Buckingham Palace

ANP 430 miljoen voor 'bouwval' Buckingham Palace

LONDEN - Urgente reparaties in Buckingham Palace gaan de komende jaren zeker 430 miljoen euro kosten. Dat is twee keer zo veel als de kosten van het onderhoud aanvankelijk waren geraamd. De Britse nieuwszender SkyNews berichtte vrijdag dat is besloten het uit 1703 stammende paleis zo op te knappen dat het ,,toekomstbestendig'' wordt.

Door ANP - 18-11-2016, 13:55 (Update 18-11-2016, 13:55)

Om alle klussen die nodig zijn uit te laten voeren krijgt koningin Elizabeth II van de regering tijdelijk meer geld voor haar huishouding. Volgens een mededeling van het paleis is aan veel essentiële zaken zoals pijpleidingen, elektrische bedrading, kabels en boilers al in geen zestig jaar meer iets gedaan. Alles moet vernieuwd en de hele renovatie is naar verwachting pas over tien jaar klaar.

In november vorig jaar werd de zaal voor staatsdiners een half jaar gesloten, omdat gevreesd werd dat het plafond naar beneden zou storten als gevolg van achterstallig onderhoud.

De Britse koning George III kocht in 1761 het landhuis dat Buckingham Palace zou worden. Het werd pas bij de troonsbestijging van Victoria in 1837 de residentie van de Britse monarch in Londen.