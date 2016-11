Trump wil Flynn als veiligheidsadviseur

WASHINGTON - De toekomstige Amerikaanse president Donald Trump heeft ex-generaal Michael Flynn gevraagd voor de baan van nationaal veiligheidsadviseur. Dat meldt een medewerker uit het team rond Trump.

Door ANP - 18-11-2016, 3:10 (Update 18-11-2016, 3:10)

Het is niet bekend of de oud-generaal die Trump eerder had geadviseerd tijdens de presidentscampagne, de baan officieel heeft geaccepteerd.

Flynn, die 33 jaar diende in het leger, was in 2012 door president Barack Obama aangesteld als het hoofd van de Defense Intelligence Agency (DIA), de inlichtingendienst van de Amerikaanse krijgsmachten. In 2014 legde hij die functie neer. Sinds zijn pensioen is Flynn een criticaster van de regering-Obama geworden.

De gepensioneerde generaal werd ook al genoemd als mogelijke minister van Defensie, maar zou daarvoor eerst toestemming moeten krijgen van het congres.