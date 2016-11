Rellen bij herdenking opstand Athene

ANP Rellen bij herdenking opstand Athene

ATHENE - Een mars in Athene ter herdenking van de studentenopstand in 1973 is voor een deel uit de hand gelopen. Ongeveer honderd radicale activisten kregen het in de straten van de Griekse hoofdstad aan de stok met de politie.

Door ANP - 17-11-2016, 19:31 (Update 17-11-2016, 19:31)

Het militaire bewind dat tussen 1967 en 1974 over Griekenland heerste, drukte de opstand destijds met harde hand de kop in. De jaarlijkse herdenking loopt vaker uit de hand. De politie zette 7000 mensen in om de boel rustig te houden, 2000 meer dan bij het bezoek van de Amerikaanse president Obama deze week.

Op televisie waren beelden te zien van vermomde activisten die brandbommen en stenen naar de politie wierpen.