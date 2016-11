Merkel bedankt Obama voor vertrouwen

BERLIJN - Bondskanselier Angela Merkel heeft donderdag in Berlijn de Amerikaanse president Barack Obama bedankt voor het jarenlange vertrouwen en partnerschap. Merkel zei dat Obama zich de afgelopen acht jaar ook in moeilijke tijden als betrouwbare partner heeft getoond. Obama is op bezoek in Berlijn op zijn laatste Europa-reis als president. Hij vliegt vrijdag door naar Peru.

17-11-2016

Obama prees de Europese Unie als een van de grootste verworvenheden van de wereld. Hij hoopt dat de Europese landen voor het behoud van de unie zullen vechten. Hij prees de Duitse gastvrouw en zei dat hij op haar zou stemmen als hij Duitser zou zijn.

De Democraat Obama werd 20 januari 2009 president van de Verenigde Staten. In januari volgt de omstreden Republikein Donald Trump hem op. Merkel zei dat ze ook met Trump zal streven naar een nauwe samenwerking met de VS.

Obama werd in de Duitse hoofdstad overigens getrakteerd op een diner met traditioneel Duitse ingrediënten. Op het menu stond onder andere gebraden Haxe (varkensvlees), braadworst uit Neurenberg, bier, wijn en apfelstrudel. Aan de dis zaten behalve Merkel en de Amerikaanse president prominenten als dirigent Daniel Barenboim, oprichter Michael Blumental van het Joods Museum in Berlijn en de Duitse trainer van het Amerikaanse nationale voetbalelftal Jürgen Klinsmann.