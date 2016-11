Clinton kroop het liefst met boek op de bank

WASHINGTON - Voor het eerst sinds de eerste reactie op haar verkiezingsnederlaag heeft Hillary Clinton woensdag een toespraak gehouden. Ze vertelde haar toehoorders tijdens een benefietgala dat ze na het verlies tegen Donald Trump het liefst ,,met een goed boek op de bank wilde kruipen en het huis nooit meer verlaten''. Maar dat is geen optie.

Door ANP - 17-11-2016, 8:45 (Update 17-11-2016, 8:45)

In plaats van bij de pakken neer te zitten, riep ze haar landgenoten op te ,,vechten voor Amerikaanse waarden en nooit op te geven''. Clinton zei dat het niet makkelijk voor haar was weer in het openbaar te spreken. ,,Ik weet dat velen van jullie diep teleurgesteld zijn over het verkiezingsresultaat. Dat ben ik zelf ook, meer dan ik ooit kan uitdrukken.'' Toch houdt ze hoop dat het goedkomt met het land. ,,Amerika is het waard. Onze kinderen zijn het waard. Geloof in ons land.''

De Democraat Clinton verloor vorige week de verkiezingen van zakenman en Republikein Trump. Ze kreeg meer stemmen, maar in het Amerikaanse districtenstelsel draait het om de meerderheid van de kiesmannen en die ging naar Trump.