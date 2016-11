Canadese woede over toezegging aan Trump

OTTAWA - De Canadese premier Justin Trudeau is onder vuur komen te liggen, omdat hij Donald Trump heeft gezegd bereid te zijn het vrijhandelsakkoord NAFTA te veranderen. Zowel de oppositie als partijgenoten hebben Trudeaus 'slappe houding' fel bekritiseerd.

Door ANP - 16-11-2016, 22:54 (Update 16-11-2016, 22:54)

Trudeau zou naïef zijn en paniekerig hebben gereageerd op de keuze van de Amerikaanse kiezers voor de populist Trump als nieuwe president van de VS. De protectionist Trump heeft in zijn campagne vrijhandelsakkoorden afgekraakt als duistere afspraken die de VS geld en banen kosten. Het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsakkoord (NAFTA) is al sinds 1994 in werking en is gesloten tussen Canada, Mexico en de VS.

Tal van politici zeiden dat ze het onbegrijpelijk vinden dat de premier al in zijn eerste telefoongesprek riep dat nieuwe onderhandelingen over NAFTA geen probleem zouden zijn.

Premier Mark Rutte kreeg begin deze week ook kritiek van onder anderen D66-leider Alexander Pechtold. Die vond een verklaring van Rutte op Facebook over de inhoud van zijn telefoongesprek met Trump nietszeggend en slap.