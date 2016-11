Trump en Pence spraken al 29 leiders

WASHINGTON/KOPENHAGEN - De Republikeinen Donald Trump en Mike Pence hebben al met 29 leiders in de wereld gesproken, onder wie de Saudische koning Salman, de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto en de Indiase premier Narendra Modi. Dit meldden medewerkers van Trump die 20 januari de nieuwe Amerikaanse president wordt.

Trump belde ook met de Deense premier Lars Lokke Rasmussen. Rasmussen liet woensdag weten dat hij met Trump had gesproken. Hij beloofde dat Denemarken meer geld aan defensie gaat uitgeven.

Een van de grieven van Trump over het Amerikaanse buitenlandse beleid is dat Washington erg veel geld kwijt is aan acties in de internationale arena, terwijl NAVO-bondgenoten heel zuinig aan doen. De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie beveelt de leden aan minstens 2 procent van het bruto binnenlands product aan defensie uit te geven, maar dat wordt meestal niet gehaald met een gemiddelde van ruim 1,4 procent van het bbp.

Denemarken staat nu op 1,2 procent. Dat percentage is hoger dan het Nederlandse dat rond de 1,14 procent ligt. Premier Mark Rutte had Trump maandag aan de lijn om de aankomende president te feliciteren met zijn verkiezingszege

Trump is 8 november tot president van de VS gekozen. Pence wordt zijn vicepresident.