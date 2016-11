EU en Obama in gesprek over sancties Rusland

BERLIJN - Wat te doen met de sancties tegen Rusland? Die vraag staat volgens diplomaten hoog op de agenda tijdens de ontmoeting die Europese leiders vrijdag in Berlijn hebben met de Amerikaanse president Obama. Zowel de EU als de Verenigde Staten hebben strafmaatregelen tegen Rusland genomen nadat het land de Krim had geannexeerd ten koste van Oekraïne. De Europese sancties lopen eind januari af.

Door ANP - 16-11-2016, 18:13 (Update 16-11-2016, 18:13)

,,We zitten in een kritieke situatie'', zei een Duitse betrokkene woensdag. Europa wacht met smart op de plannen van Donald Trump ten aanzien van Rusland. De volgende president van de VS heeft tijdens de campagne gezegd dat hij de relatie wil verbeteren, maar of dat ook betekent dat hij de sancties snel wil opheffen, weet niemand.

,,We moeten een situatie voorkomen waarin de EU de sancties verlengt en de nieuwe Amerikaanse president de sancties juist opheft'', aldus de Duitse bron. EU-lidstaten hopen dat Obama, die vorige week een uur met Trump heeft gesproken, meer duidelijkheid kan geven.