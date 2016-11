Actieplan Mexico voor landgenoten in VS

MEXICO-STAD - De verkiezingszege van Donald Trump is voor de Mexicaanse regering reden een actieplan met elf punten op te stellen voor landgenoten in de VS. Mexico activeert onder meer een telefoonnummer dat Mexicanen in de VS gratis kunnen bellen.

Door ANP - 16-11-2016, 16:15 (Update 16-11-2016, 16:15)

Via dat nummer en een nieuwe app kunnen de Mexicanen contact leggen met hun regering en om hulp vragen als zich problemen voordoen, meldde de Mexicaanse krant El Universal woensdag. Ook gaat de regering de openingstijden in de vijftig consulaten in de VS verruimen en het contact met regionale en lokale overheden in de VS versterken.

Veel Mexicanen vrezen voor de gevolgen van het presidentschap van Trump. In zijn verkiezingscampagne heeft Trump aangekondigd dat hij tal van Mexicanen uit de VS zal zetten en de grens met een muur wil afsluiten. Ook heeft hij Mexicanen en Mexico herhaaldelijk grof beledigd. Er wonen naar schatting bijna twaalf miljoen Mexicanen legaal in de Verenigde Staten. Daarnaast zouden er 5,5 miljoen Mexicanen illegaal in de het land verblijven.