ANP Grote ivoorvondst in Wenen

WENEN - In twee woningen in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen heeft de politie bij elkaar negentig slagtanden van olifanten ontdekt. Het gaat om een van de grootste vondsten van ivoor in de EU.

Door ANP - 16-11-2016, 12:46 (Update 16-11-2016, 12:46)

De politie was de voorraad op het spoor gekomen nadat getuigen hadden gezien hoe drie slagtanden op straat werden verhandeld. De slagtanden, met een straatwaarde van zo'n half miljoen euro, waren in dekens achter kasten verstopt. De herkomst wordt in een laboratorium onderzocht. De politie arresteerde twee verdachten. De handel in ivoor is sinds 1989 verboden.