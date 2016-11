Trump: geen onrust in team

ANP Trump: geen onrust in team

WASHINGTON - De gekozen Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter tegengesproken dat er onrust en verwarring zijn ontstaan in zijn team. Trump liet weten dat het samenstellen van zijn regering en adviesploeg volgens ,,een zeer georganiseerd proces verloopt''.

Door ANP - 16-11-2016, 12:40 (Update 16-11-2016, 12:40)

Met zijn tweet reageerde Trump op berichten in Amerikaanse media dinsdag en woensdag dat het rommelt in zijn ploeg die het presidentschap voorbereidt. Twee personen die zich bezighielden met nationale veiligheid zitten inmiddels niet meer het team. Mike Rogers, die werd genoemd als kandidaat voor het leiden van de inlichtingendienst CIA, stapte plotseling op. Ook Matthew Freedman is uit het team verdwenen. Volgens de New York Times is hij aan de kant gezet.

Amerikaanse media meldden dat Jared Kushner, schoonzoon en adviseur van Trump, verantwoordelijk is voor het opzij schuiven van Freedman en Rogers.