Hongaarse neonazi's opgepakt

BOEDAPEST - De Hongaarse autoriteiten hebben woensdag elf neonazi's opgepakt. Een speciale politie-eenheid nam verder vuurwapens en munitie in beslag, meldden Hongaarse media woensdag.

16-11-2016

De actie was gericht tegen het Hongaarse Nationale Front (MNA). De leider van deze extreemrechtse beweging, Istvan Györkös, werd vorige maand gearresteerd. Voordat hij in zijn huis in de boeien kon worden geslagen, schoot hij op een agent.

Autoriteiten zeggen dat de arrestaties verband houden met met een bomaanslag in Boedapest in september, waardoor twee agenten gewond raakten. De vermoedelijke daders zijn kort voor Györkös' arrestatie in hechtenis genomen.