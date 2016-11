5000 agenten bewaken Obama in Berlijn

BERLIJN - De Duitse politie zet deze week 5000 mensen in tijdens het bezoek van de Amerikaanse president Barack Obama aan Berlijn, aldus Duitse media. Obama komt woensdagavond aan in de Duitse hoofdstad en vertrekt vrijdagmiddag richting Peru.

Door ANP - 16-11-2016, 10:43 (Update 16-11-2016, 10:43)

Het bezoek van Obama aan Duitsland wordt gezien als afscheidsbezoek aan zijn bondgenoot en bondskanselier Angela Merkel.

De politie in Berlijn krijgt steun van collega's uit dertien deelstaten. Die bewaken onder meer de route die de colonne met Obama aflegt. Omdat vrijdag ook leiders van andere landen naar Berlijn komen, is het aantal politiemensen dat aan het werk moet zeer groot. Samen met Obama praten de Europese leiders over de verhoudingen tussen Europa, de VS en Rusland na het aantreden van Donald Trump als nieuwe president van Amerika.