ANP Miljard mensen hebben hoge bloeddruk

LONDEN - Meer dan 1,1 miljard mensen wereldwijd kampen met hoge bloeddruk. Dat is twee keer zo veel als veertig jaar geleden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek, dat verschijnt in het belangrijke medische tijdschrift The Lancet.

Door ANP - 16-11-2016, 1:48 (Update 16-11-2016, 1:48)

De verdubbeling komt onder meer doordat er meer mensen op aarde zijn. Veertig jaar geleden telde de planeet 4 miljard mensen, inmiddels zijn het er 7,4 miljard. Bovendien worden mensen ouder dan vroeger. De gemiddelde bloeddruk is gestegen in arme landen en landen met een gemiddeld inkomen. Bijna de helft woont in Zuid- en Oost-Azië. Zo telt China 226 miljoen mensen met hoge bloeddruk en India 200 miljoen.

De gemiddelde bloeddruk is juist sterk gedaald in rijke landen. ,,Hoge bloeddruk houdt niet langer verband met welvaart, maar met armoede'', zeggen de onderzoekers. Dat heeft mogelijk te maken met betere gezondheidszorg in de rijke landen. Daardoor wordt een hoge bloeddruk eerder ontdekt en beter behandeld. Bovendien eten mensen in rijke landen gezonder dan vroeger, met meer groente en fruit. In arme landen kan de hoge bloeddruk een gevolg zijn van ondervoeding op jonge leeftijd.

Zuid-Korea, de Verenigde Staten, Canada, Peru en Singapore hebben de minste mensen met hoge bloeddruk ter wereld. Binnen Europa staan de Britten er het beste voor. Nederland staat er ook relatief goed voor, ongeveer een op de zes mensen hier kampt met hoge bloeddruk. In Kroatië, Letland, Litouwen, Hongarije en Slovenië zijn wereldwijd de meeste mannen met een hoge bloeddruk. Hoge bloeddruk bij vrouwen wordt vooral in Niger, Tsjaad, Mali, Burkina Faso en Somalië gevonden.

De onderzoekers bekeken metingen uit alle landen in de wereld. Daarbij vergeleken ze gegevens uit 1975 met 2015. In totaal gaat het om de bloeddruktests van meer dan 19 miljoen mensen.

Een hoge bloeddruk is schadelijk voor hart en hersenen en voor organen als de nieren. Elk jaar sterven 7,5 miljoen mensen aan hoge bloeddruk, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties.