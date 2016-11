Syrië wacht af of Trump zijn beloftes nakomt

AMMAN - Syrië wacht af en zal kijken of de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump zijn beloftes nakomt om de strijd aan te gaan met de militanten. Dat zei de president van het land Bashar al-Assad dinsdag.

Door ANP - 16-11-2016, 0:23 (Update 16-11-2016, 0:23)

Hij stelde dat het nog afwachten is of Trump het beleid van Washington in het Syrië-conflict gaat veranderen. Assad gaf wel aan dat Syrië klaar is om samen te werken met Trump. In zijn eerste reactie op de verkiezingsoverwinning van Trump zei Assad dat de Republikein veelbelovende woorden heeft gesproken maar dat het nu ,,wachten is op daden."