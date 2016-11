Sanders: bundel krachten tegen Trump

WASHINGTON - De Amerikaanse Democratische politicus Bernie Sanders heeft zijn landgenoten opgeroepen de krachten te bundelen om te voorkomen dat de gekozen president Donald Trump diens beleidsplannen kan uitvoeren. Tegen de BBC zei Sanders dinsdag dat de agenda van de Trump de agenda van een minderheid is.

Door ANP - 15-11-2016, 19:59 (Update 15-11-2016, 19:59)

,,Het is onze taak om hem met miljoenen krachtig tegenstand te bieden op vele, vele verschillende manieren'', zei Sanders. ,,We gaan niet miljoenen latino's uit het land zetten. We staan niet toe dat vrouwen worden beledigd en aangevallen en dat hun rechten worden afgenomen.'' Volgens Sanders kan alleen door het bundelen van de krachten worden voorkomen dat Amerikanen het recht op abortus en andere rechten verliezen.

In de strijd om het presidentschap was Sanders in het kamp van de Democraten de belangrijkste rivaal van Hillary Clinton. Nadat Clinton tot de kandidaat van de Democraten was gekozen, kreeg ze steun van Sanders.